Украина, Молдова и Грузия договорились о создании межпарламентской ассамблеи
Далее эта инициатива должна быть проработана комитетами и принята парламентами трех стран.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил ,что главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.
Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Учитывая необходимость углубления сотрудничества в направлении Черного моря, я вышел с инициативой создания трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украина - Молдова - Грузия, тем более принимая во внимание, что наши три страны имеют оккупированные роSSийским агрессором территории", - сказал Парубий на брифинге в Киеве.
По его словам, главы парламентов Молдовы и Грузии поддержали такую инициативу, и далее она должна быть проработана парламентскими комитетами и принята парламентами трех стран.
"Надеюсь, это произойдет уже этой весной, и в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав парламентов, представителей парламентов Балто-Черноморской дуги в Киеве", - добавил спикер Рады.
Напомним, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова намерены создать зону свободной торговли.
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