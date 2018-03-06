Украина, Молдова и Грузия договорились о создании межпарламентской ассамблеи

Далее эта инициатива должна быть проработана комитетами и принята парламентами трех стран.

?Украина, Молдова и Грузия договорились о создании межпарламентской ассамблеи
Фото: 24tv.ua

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил ,что главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая необходимость углубления сотрудничества в направлении Черного моря, я вышел с инициативой создания трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украина - Молдова - Грузия, тем более принимая во внимание, что наши три страны имеют оккупированные роSSийским агрессором территории", - сказал Парубий на брифинге в Киеве.

По его словам, главы парламентов Молдовы и Грузии поддержали такую инициативу, и далее она должна быть проработана парламентскими комитетами и принята парламентами трех стран.

"Надеюсь, это произойдет уже этой весной, и в начале лета мы сможем провести масштабную региональную конференцию глав парламентов, представителей парламентов Балто-Черноморской дуги в Киеве", - добавил спикер Рады.

Напомним, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова намерены создать зону свободной торговли.


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