Во Флориде одобрили ношение учителями оружия в школах

Сенаторы штата одобрили законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу оружия.

Во Флориде одобрили ношение учителями оружия в школах
Фото: ellicottvilletimes.com

В США сенаторы штата Флорида одобрили законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу оружия.

Об этом сообщает ABC News.

За ужесточение правил проголосовали 20 сенаторов, против - 18.

В частности, предлагается повысить возрастной ценз при покупке оружия штурмового образца с 18 лет до 21 года. Кроме того, политики выступили за запрет торговли устройствами, которые повышают скорострельность полуавтоматического оружия.

Законопроект также позволяет увеличить численность охраны в школах для повышения безопасности. При этом некоторые учителя теперь имеют право носить при себе оружие. Напомним, идею ужесточения проверок при продаже оружия начал активно продвигать президент США Дональд Трамп, который также предложил вооружить учителей школ.

Причиной этого стала стрельба в школе Флориды, где 14 февраля бывший ученик Николас де Джизус Круз убил 17 человек и ранил еще 14.


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