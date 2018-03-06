Бывший азаровский министр заподозрил посла Сергеева в сотрудничестве с американскими спецслужбами

Кожара счел подозрительным, что Сергеев остался работать в США.

Бывший азаровский министр заподозрил посла Сергеева в сотрудничестве с американскими спецслужбами
Фото: LB.ua

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара во время допроса в Оболонском районном суде Киева подозревает дипломата Юрия Сергеева, который c 2007 по 2015 год занимал пост постоянного представителя Украины при ООН, в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

"Во время событий на Майдане в 2013-2014 годах глава нашей миссии в ООН Юрий Сергее принимал участие в акциях, которые проходили в Нью-Йорке непосредственно возле миссии. Мы были в постоянном контакте с ним, и он информировал, что он пытался вести переговоры с представителями украинской диаспоры, чтобы минимизировать страсти, объяснять, что происходит в Киеве", - заявил Кожара.

"Но никто же не знал, что Юрий Сергеев тогда вел переговоры о своем трудоустройстве в США. И трудоустраивая такого дипломата, посла, разрешение и рабочая виза без работы со спецслужбами другой страны не могли пройти. Поэтому у меня есть большое сомнение в том, что по состоянию на конец 2013 года и начало 2014 года у нас были искренние отношения с Юрием Сергеевым. Это вообще единичный случай, когда человек уровня посла, который является носителем государственной тайны, просто так остается в другой стране. Я такого, честно говоря, не слышал", - добавил он.

Кожара добавил, что лично для него информация от Сергеева выглядит "очень сомнительной", потому что он не уверен, что тот сам ее формулирует.

Напомним, что Сергеев дважды давал показания в суде над Януковичем, которого судят за обращение к РоSSии с просьбой ввести войска. Впервые этот документ продемонстрировал посол РоSSии при ООН Виталий Чуркин.

Юрий Сергеев в то время также представлял интересы Украины в Организации Объединенных Наций. В декабре 2015 года его отправили на пенсию, и он ушел на преподавательскую должность в Йельском университете.


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