Поджог ужгородского офиса союза венгров переквалифицировали в теракт
Прокуратура требует ареста подозреваемых без права залога.
Поджог здания Общества венгерской культуры в Ужгороде переквалифицировали в теракт (ст. 258 Уголовного кодекса).
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, передает УНН.
Сегодня ожидается, что суд изберет меру пресечения подозреваемым в поджоге.
"Фигурантам дела изменено подозрение. Поэтому их обвиняют в совершении теракта. Прокуратура требует избрать для них меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога", - сообщила Попович.
Напомним, 4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров. Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".
В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
4 марта Нацполиция раскрыла оба нападения. Пятеро подозреваемых были задержаны, а вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
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06.03.2018 11:35