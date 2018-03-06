Суд продлил арест Ефремова до 4 мая

Судебное разбирательство продолжается.

Суд продлил арест Ефремова до 4 мая
Фото: Сергей Нужненко

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 4 мая содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Фейсбуке.

В понедельник, 5 марта, состоялось очередное заседание по делу Ефремова.

"В ходе судебного разбирательства судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 03.05.2018 включительно", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается. Следующее заседание состоится во вторник, 6 марта.

Напомним, 4 января 2017 года Генпрокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской ОГА, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию террористической организации "ЛНР".

16 января 2017 года Старобельский райсуд Луганской области начал рассматривать дело Ефремова.


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