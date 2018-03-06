На должность главы Каталонии выдвинули арестованного сепаратиста Санчеса

Мадрид настаивает на кандидате, способном лично появляться в парламенте.

На должность главы Каталонии выдвинули арестованного сепаратиста Санчеса
Жорди Санчес и Жорди Куишар
Фото: politring.com

Спикер парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса, находящегося в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме.

Об этом сообщает Deutche Welle cо ссылкой на агентство dpa.

1 марта парламент автономии восстановил на посту главы Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия в Бельгии. Это решение вызвало недовольство Мадрида, и Пучдемон отказался от должности. Тогда же политик высказался за кандидатуру Санчеса.

Власти Испании отвергают и этот вариант. Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне. Санчес же уже четыре месяца находится в заключении.

Напомним, в ноябре 2017 года правительство Испании отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения.

Пучдемон, глава распущенной администрации, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей. Тем временем, победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии 21 декабря снова оказались сторонники ее независимости.


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