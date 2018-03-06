В первый день нового перемирия на Донбассе был ранен один военнослужащий
После 16:00 режим прекращения огня соблюдался.
На Донбассе вторая половина минувших суток, начиная с 16:00, прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. До этого времени роSSийско-оккупационные группировки трижды нарушили перемирие.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие в районе Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов также вели огонь вблизи Троицкого.
На Донецком направлении обстреливали защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем медпомощи.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе официально заявила о начале полного и бессрочного прекращения огня на Донбассе с 00:01 5 марта.
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Политика
06.03.2018 11:32