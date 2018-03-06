РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин
РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам на брифинге, передает корреспондент
«Сейчас именно РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где у нас есть венгерская община», — сказал он.
Министр отметил, что организатор провокаций скрылся в Приднестровье, которое находится под контролем роSSийской ФСБ.
«Все те, кто пытается говорить о каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской компании, должны обращаться непосредственно в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ», — заявил Климкин.
Он подчеркнул, что Москва и далее будет пытаться дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, но Украина будет противостоять этим попыткам и обеспечит безопасность венгерской общины в Украине.
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Политика
06.03.2018 11:32