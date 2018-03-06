РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Климкин

Павел Климкин

РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

«Сейчас именно РоSSия пытается дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, где у нас есть венгерская община», — сказал он.

Министр отметил, что организатор провокаций скрылся в Приднестровье, которое находится под контролем роSSийской ФСБ.

«Все те, кто пытается говорить о каких-то антивенгерских проявлениях или даже антивенгерской компании, должны обращаться непосредственно в Москву, в Кремль и в центральный офис ФСБ», — заявил Климкин.

Он подчеркнул, что Москва и далее будет пытаться дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, но Украина будет противостоять этим попыткам и обеспечит безопасность венгерской общины в Украине.


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