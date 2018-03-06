Судьи избрали 29 членов Совета судей

Двоих кандидатов планируют избрать 6 марта.

Судьи избрали 29 членов Совета судей
Фото: sud.ua

Судьи избрали 29 из 33 членов Совета судей. Результаты были оглашены сегодня около 23 часов на съезде судей.

В частности, членами Совета судей стали: от Верховного Суда - Владимир Кравчук, Егор Краснов, Виктор Остапук и Олег Ткачук;

от судов первой инстанции - Игорь Бахаев, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области, Марина Бойко, Новокаховский городской суд Херсонской области, Вадим Бутенко, судья Фастовского горрайонного суда Киевской области, Елена Журавская, судья Деснянского райсуда Киева, Игорь Костюков, судья Краматорского горсуда Донецкой области, Дмитрий Мальцев, судья Шевченковского райсуда Киева, Виктор Маслов, судья Тростянецкого райсуда Сумской области, Дмитрий Мовчан, судья Ленинского районного суда Днепропетровска, Инна Плахтий, судья Луцкого горрайонного суда Волынской области, Оксана Савенко, судья Городищенского райсуда Черкасской области, Виктория Чебан, судья Шевченковского районного суда Черновцов;

от местных административных судов - Андрей Жук, судья Тернопольского окружного административного суда, Валерия Черная, Харьковский окружной административный суд;

от местных хозяйственных судов: Иван Колиснык – Хозсуд Днепропетровской области, Татьяна Суярко – Хозсуд Харьковской области, Оксана Марченко – Хозсуд Киева, Наталья Мороз – Хозсуд Львовской области;

от апелляционных общих судов (гражданских и уголовных):Сергей Еремейчук – АС Ровненской области, Людмила Демич – АС Кировоградской области, Андрей Калараш – АС Одесской области, Денис Масенко – АС Киева;

от апелляционных административных судов: Евгений Мезенцев – от Киевского апелляционного административного суда, Богдан Монич – Житомирского апелляционного административного суда;

от апелляционных хозсудов: Галина Диброва – Одесский апелляционный хозяйственный суд, Юрий Власов – Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Напомним, совет судьей планировал избрать 31 члена Совета судьей. Еще двое членов - от Высшего суда интеллектуальной собственности и Высшего антикоррупционного суда - входят в совет по закону. В Совет судьей было подано 43 кандидатуры.

Как известно, судьи избрали членом Высшей квалификационной комиссии судьей Степана Гладия. 6 марта им предстоит избрать еще двоих кандидатов в Совет судьей и четырех членов Высшего совета правосудия.


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