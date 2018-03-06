Следствие установило охотника, который застрелил замглавы Лебединской РГА

Иван Легкий погиб на охоте 28 января.

Следствие спустя месяц установило охотника, который 28 января застрелил заместителя главы Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Как сообщается на сайте прокуратуры Сумской области, им оказался 43-летний бизнесмен.

Убийство произошло во время охоты на кабана в лесных угодьях Лебединской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, расположенных вблизи села Московский Бобрик. Вместе с чиновником в охоте участвовали еще шесть охотников под наблюдением двух егерей. Бизнесмен, которого подозревают в убийстве по неосторожности (ч.1 ст.119 УК Украины), совершил один выстрел из собственного зарегистрированного охотничьего ружья марки МР-153, 12-го калибра, в направлении дикого зверя. Но пуля от выстрела попала в чиновника, который в это время находился на стрелковой линии. От полученного ранения он скончался на месте.

5 марта бизнесмену сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.