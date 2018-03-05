Харьковскому соратнику Медведчука предъявили второе подозрение

Его обвиняют не только в сепаратизме, но и сопротивлении сотрудникам СБУ.

Харьковскому соратнику Медведчука предъявили второе подозрение
Андрей Лесик
Фото: mediaport

Правоохранительные органы 5 марта предъявили второе подозрение руководителю харьковской ячейки общественного движения "Украинский выбор", бывшему депутату Харьковского горсовета Андрею Лесику.

В начале декабря его обвинили по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) за поддержку так называемой "Одесской народной республики".

Новое подозрение касается сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины), пишет харьковское издание "МедиаПорт".

Дело касается инцидента 8 декабря 2017 года, когда сотрудники СБУ пришли к Лесику в больницу, чтобы передать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Вместе со следователем по особо важным делам отдела Управления СБУ в Харьковской области в больницу прибыл руководитель оперативного подразделения Управления СБУ для вручения повесток о вызове к следователю.

Лесик отказался принимать ходатайство и проявил агрессию. В ходе досудебного расследования в СБУ установили степень телесных повреждений своих сотрудников. У следователя и руководителя оперативного подразделения УСБУ остались синяки.

Напомним, Андрей Лесик с 2010 по 2015 был депутатом Харьковского городского совета 6-го созыва, с 2015-го - депутатом горсовета 7-го созыва, членом фракции "Возрождение", возглавляя при этом местный территориальный совет движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Весной 2016 года Лесика лишили полномочий, и его место занял другой депутат.

Позже ему удалось через суд отменить решение горсовета, но мандат ему так и не вернули.


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