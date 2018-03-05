?Полицейского, который применил газ против журналиста у Рады, отстранили от работы на массовых акциях

"Всякое может случиться во время выполнения задачи, но это не может быть оправданием".

Полиция отстранила от работы на массовых мероприятия патрульного, который применил слезоточивый газ против фотокорреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко во время зачистки палаточного городка у здания Верховной Рады 3 марта.

Об этом сообщил начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире "Громадського радіо".

"До завершения служебного расследования этот человек участия в массовых мероприятиях принимать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, что-то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - сказал он.

Также Зозуля опроверг информацию о том, что этот патрульный ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут".

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

По фактам событий 3 марта открыты три уголовных производства: по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.