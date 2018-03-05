Полицейского, который применил газ против журналиста у Рады, отстранили от работы на массовых акциях

"Всякое может случиться во время выполнения задачи, но это не может быть оправданием".

?Полицейского, который применил газ против журналиста у Рады, отстранили от работы на массовых акциях
Фото: Сергей Нужненко

Полиция отстранила от работы на массовых мероприятия патрульного, который применил слезоточивый газ против фотокорреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко во время зачистки палаточного городка у здания Верховной Рады 3 марта.

Об этом сообщил начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире "Громадського радіо".

"До завершения служебного расследования этот человек участия в массовых мероприятиях принимать не будет, поскольку я не считаю такие действия приемлемыми и нормальными. Я допускаю, что всякое может случиться во время выполнения задачи, что-то не заметили, не так поняли, но это ни в коем случае не может быть оправданием полицейского", - сказал он.

Также Зозуля опроверг информацию о том, что этот патрульный ранее служил в спецподразделении милиции "Беркут".

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

По фактам событий 3 марта открыты три уголовных производства: по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.


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