Продолжительность "пленок Рыбки" - 16 часов.

Бывшая модель Настя Рыбка (Вашукевич), у которой предположительно был роман с роSSийским олигархом Олегом Дерипаской, в интервью The New York Times заявила, что у нее есть пленки, касающиеся роSSийского вмешательства в выборы президента США .

Она готова передать 16 часов аудиозаписей американским властям в обмен на убежище. Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. В них Дерипаска якобы обсуждает выборы президента США с людьми, которых она пока что отказывается назвать.

Олег Дерипаска - приближенный к Путину олигарх. Он также вел дела с американским политтехнологом Полом Манафортом, который одно время вел избирательную кампанию Дональда Трампа, а сейчас является главным фигурантом расследования специального прокурора США о роSSийском вмешательстве.

"Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в РоSSию", - заявила она корреспонденту The New York Times.

Настя Рыбка - бывшая модель, автор книги "о соблазнении миллиардера", где она довольно подробно описывает соблазнение некоего миллиардера и некоего чиновника. В расследовании роSSийского оппозиционера Алексея Навального говорится, что миллиардер - это Дерипаска, а чиновник - роSSийский вице-премьер Сергей Приходько.

Сейчас девушка находится за решеткой в Таиланде, куда она приехала на секс-тренинг.