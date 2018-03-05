Любовница Дерипаски заявила о наличии записей его разговоров про вмешательство в американские выборы
Продолжительность "пленок Рыбки" - 16 часов.
Бывшая модель Настя Рыбка (Вашукевич), у которой предположительно был роман с роSSийским олигархом Олегом Дерипаской, в интервью The New York Times заявила, что у нее есть пленки, касающиеся роSSийского вмешательства в выборы президента США.
Она готова передать 16 часов аудиозаписей американским властям в обмен на убежище. Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. В них Дерипаска якобы обсуждает выборы президента США с людьми, которых она пока что отказывается назвать.
Олег Дерипаска - приближенный к Путину олигарх. Он также вел дела с американским политтехнологом Полом Манафортом, который одно время вел избирательную кампанию Дональда Трампа, а сейчас является главным фигурантом расследования специального прокурора США о роSSийском вмешательстве.
"Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в РоSSию", - заявила она корреспонденту The New York Times.
Настя Рыбка - бывшая модель, автор книги "о соблазнении миллиардера", где она довольно подробно описывает соблазнение некоего миллиардера и некоего чиновника. В расследовании роSSийского оппозиционера Алексея Навального говорится, что миллиардер - это Дерипаска, а чиновник - роSSийский вице-премьер Сергей Приходько.
Сейчас девушка находится за решеткой в Таиланде, куда она приехала на секс-тренинг.
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Политика
05.03.2018 17:32