Харьковскому врачу отказали в должности главы облздрава из-за уголовного прошлого

Он фигурировал в скандале по продаже детей за границу.

Харьковскому врачу отказали в должности главы облздрава из-за уголовного прошлого
Фото: kharkivoda.gov.ua

Минздрав запретил назначать начальником Управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака (главный врач областной клинической больницы) на основании того, что у него было уголовное прошлое.

Как сообщается на сайте министерства, Федак в середине 90-х был осужден по ст.165 и ст.172 Уголовного кодекса (в редакции 1960 года) и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы по так называемому "делу детей" (о незаконном усыновлении иностранными гражданами украинских младенцев). Впрочем, он вскоре вышел по амнистии.

"Считаем недопустимым назначение человека с уголовным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА. О соответствующем решении МОЗ Украины сообщило Харьковскую ОГА официальным письмом", - сообщил Минздрав.

В 2006 году, когда мэром Харькова был Михаил Добкин, Богдан Федак стал главврачом городской больницы скорой и неотложной помощи. С 2010 года он возглавляет Харьковскую областную клиническую больницу.

Место руководителя Управления охраны здоровья ХОГА вакантно с лета 2016 года, когда стало известно, что уволился Александр Галацан. С тех пор обязанности начальника облздрава исполняет Галина Сироштан.


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