Во Львове полиция задержала супругов - взяточников
Чиновница искусственно создавала дефицит бланков и "помогала" решить этот вопрос через мужа-посредника.
Во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную руководителем отдела территориального управления Госслужбы по безопасности на транспорте, и ее мужем.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Как выяснилось, чиновница создавала искусственный дефицит бланков разрешений на международные грузовые автоперевозки. В дальнейшем за определенное "вознаграждение" она организовывала и помогала перевозчикам с получением этих документов. В качестве посредника злоумышленница привлекла своего мужа, который выполнял роль посредника.
В воскресенье, 4 марта, супруги были задержаны правоохранителями во время получения очередной суммы взятки в размере 1 тыс. долларов.
"Кроме того, у посредника дополнительно изъяли 3,2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен. Также у мужчины обнаружили 24 пустых бланка разрешений, «черновые» записи с записями номеров бланков и сумм средств, полученных за их выдачу", - сообщили в полиции. По месту работы и жительства фигурантов было также изъято более 16 тыс. долларов США, 48 тыс. гривен и 11 тыс. евро", - сообщили в полиции.
Супруги задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.
Полиция устанавливает других лиц, которые могут быть задействованы в коррупционной схеме. Досудебное расследование проводится по ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, в феврале одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
05.03.2018 14:05
05.03.2018 16:12