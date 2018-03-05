Во Львове полиция задержала супругов - взяточников

Чиновница искусственно создавала дефицит бланков и "помогала" решить этот вопрос через мужа-посредника.

Во Львове полиция задержала супругов - взяточников
Фото: npu.gov.ua

Во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную руководителем отдела территориального управления Госслужбы по безопасности на транспорте, и ее мужем.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Как выяснилось, чиновница создавала искусственный дефицит бланков разрешений на международные грузовые автоперевозки. В дальнейшем за определенное "вознаграждение" она организовывала и помогала перевозчикам с получением этих документов. В качестве посредника злоумышленница привлекла своего мужа, который выполнял роль посредника.

В воскресенье, 4 марта, супруги были задержаны правоохранителями во время получения очередной суммы взятки в размере 1 тыс. долларов.

"Кроме того, у посредника дополнительно изъяли 3,2 тыс. долларов и 10 тыс. гривен. Также у мужчины обнаружили 24 пустых бланка разрешений, «черновые» записи с записями номеров бланков и сумм средств, полученных за их выдачу", - сообщили в полиции. По месту работы и жительства фигурантов было также изъято более 16 тыс. долларов США, 48 тыс. гривен и 11 тыс. евро", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Супруги задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Полиция устанавливает других лиц, которые могут быть задействованы в коррупционной схеме. Досудебное расследование проводится по ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в феврале одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемириеВойска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
В Норвегии запретят полуавтоматическое оружиеВ Норвегии запретят полуавтоматическое оружие
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде
Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)
Полиция задержала 50 человек возле РадыПолиция задержала 50 человек возле Рады
Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФПолиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ
Полиция Словакии задержала 7 подозреваемых в убийстве журналистаПолиция Словакии задержала 7 подозреваемых в убийстве журналиста
Во Львове уволенный за пьяное ДТП подполковник полиции восстановился в должностиВо Львове уволенный за пьяное ДТП подполковник полиции восстановился в должности
Полиция Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналистаПолиция Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналиста
Полиция Таиланда обвинила "секс-охотницу" из расследования Навального в нанесении ущерба репутации страныПолиция Таиланда обвинила "секс-охотницу" из расследования Навального в нанесении ущерба репутации страны
Последние новости
Подгружаем последние новости