ЕС продлил санкции против 13 чиновников режима Януковича

Европейский Союз окончательно утвердил решение о продлении еще на год ограничительных мер, введенных против 13 должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, которые подозреваются в противоправном присвоении государственных активов.

Соответствующее решение принял в понедельник без обсуждения Совет ЕС , сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«5 марта 2018 года Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года замораживание активов 13 должностных лиц за противоправное присвоение украинских государственных активов и злоупотребление служебным положением», — заявили в ЕС .

Вместе с тем в отношении двух человек, которые раньше были у санкционном списке, в этот раз ограничительные меры не продлены. Это, в частности, бывший министр юстиции Елена Лукаш и народный депутат Сергей Клюев.

Санкции против должностных лиц режима Януковича были впервые введены в марте 2014 года.