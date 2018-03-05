ЕС продлил санкции против 13 чиновников режима Януковича

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Европейский Союз окончательно утвердил решение о продлении еще на год ограничительных мер, введенных против 13 должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, которые подозреваются в противоправном присвоении государственных активов.

Соответствующее решение принял в понедельник без обсуждения Совет ЕС, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«5 марта 2018 года Совет ЕС продлил до 6 марта 2019 года замораживание активов 13 должностных лиц за противоправное присвоение украинских государственных активов и злоупотребление служебным положением», — заявили в ЕС.

Вместе с тем в отношении двух человек, которые раньше были у санкционном списке, в этот раз ограничительные меры не продлены. Это, в частности, бывший министр юстиции Елена Лукаш и народный депутат Сергей Клюев.

Санкции против должностных лиц режима Януковича были впервые введены в марте 2014 года.

В санкционный список ЕС входят, в частности, экс-президент Виктор Янукович и его старший сын Александр Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-заместитель премьер-министра Сергей Арбузов и т.п.


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