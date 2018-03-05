Первый замглавы Минэнерго Карп подала в отставку

Галина Карп занимала пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.

Первый замглавы Минэнерго Карп подала в отставку
Галина Карп
Фото: if.gov.ua

Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Галина Карп подала в отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

"Да, по Галине Карп есть такая информация", - сказал он.

Карп занимала пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.

По информации издания "Экономическая правда", Карп написала заявление в четверг, 1 марта. Отмечается, что причиной такого решения стали претензии к Карп со стороны правоохранительных органов по поставкам оборудования на госшахты.

В Минэнерго пока не комментируют эту информацию.

Напомним, ранее в отставку подал замминистра энергетики Игорь Прокопив, который был назначен в апреле 2017 года и отвечал за газовую отрасль.

Сообщалось, что он имел напряженные отношения с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.


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