Первый замглавы Минэнерго Карп подала в отставку
Галина Карп занимала пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.
Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Галина Карп подала в отставку.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
"Да, по Галине Карп есть такая информация", - сказал он.
Карп занимала пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.
По информации издания "Экономическая правда", Карп написала заявление в четверг, 1 марта. Отмечается, что причиной такого решения стали претензии к Карп со стороны правоохранительных органов по поставкам оборудования на госшахты.
В Минэнерго пока не комментируют эту информацию.
Напомним, ранее в отставку подал замминистра энергетики Игорь Прокопив, который был назначен в апреле 2017 года и отвечал за газовую отрасль.
Сообщалось, что он имел напряженные отношения с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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Политика
05.03.2018 14:05