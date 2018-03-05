Министру обороны Литвы приписали слова о признании Крыма частью РоSSии

На самом деле ничего подобного министр Кароблис не говорил.

Литовские СМИ разоблачили фейковую новость, которая появилась на минувшей неделе на роSSийских и украинских сайтах, о том, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис якобы признал Крым частью РоSSии.

Как сообщает "Делфи", в новостях говорилось, будто бы Кароблис сделал такое заявление 28 февраля перед проходившим в Вильнюсе литовско-американским форумом по обороне, в котором принимали участие американские компании Lockheed Martin, Orbital ATK Inc., Oshkosh Defense и Textron Systems Corporation. Как доказательство приводят и видеозапись.

Но на самом деле ничего подобного министр Кароблис не говорил, а фейк основан на незнании литовского языка.

"Будем говорить с украинцами о реальной ситуации. Что нам известно, мы верим украинским силам, они способны справиться с вызовами и ведут себя адекватно ситуации", – говорит Кароблис, но его слова переводятся, как "Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым частью РоSSии".

Более того, советник Кароблиса Вита Раманаускайте сказала, что сама запись была сделана еще в ноябре 2017 года на конференции с участием Кароблиса и командарма Литвы Йонаса Жукаса. А в упомянтом форуме Кароблис вообще не участвовал.

"Это еще одна попытка распространять новую ложь, стремление поссорить партнеров и снизить уровень доверия общества к Литве, ее помощи Украине и дискредитировать Литву на международной арене", – сказал Кароблис.

"Общение с Украиной в течение долгого времени является одним из важнейших приоритетов литовской внешней политики и политики безопасности, и останется таким, вопреки попытке вражеских сил снизить помощь Литвы Украине. Литва поддерживает независимость Украины и территориальную целостность, поддерживала и будет поддерживать стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции", – заявил он.

Запись, выложенная на LiveLeak пользователем Daila, появилась 26 февраля, хотя утверждалось, что Кароблис выступил с заявлением 28 февраля. Пользователи, разместившие запись как на LiveLeak, так и на Youtube, создали свои профили недавно, у них нет друзей и других записей.