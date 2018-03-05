Министру обороны Литвы приписали слова о признании Крыма частью РоSSии

На самом деле ничего подобного министр Кароблис не говорил.

Литовские СМИ разоблачили фейковую новость, которая появилась на минувшей неделе на роSSийских и украинских сайтах, о том, что министр обороны Литвы Раймундас Кароблис якобы признал Крым частью РоSSии.

Как сообщает "Делфи", в новостях говорилось, будто бы Кароблис сделал такое заявление 28 февраля перед проходившим в Вильнюсе литовско-американским форумом по обороне, в котором принимали участие американские компании Lockheed Martin, Orbital ATK Inc., Oshkosh Defense и Textron Systems Corporation. Как доказательство приводят и видеозапись.

Но на самом деле ничего подобного министр Кароблис не говорил, а фейк основан на незнании литовского языка.

"Будем говорить с украинцами о реальной ситуации. Что нам известно, мы верим украинским силам, они способны справиться с вызовами и ведут себя адекватно ситуации", – говорит Кароблис, но его слова переводятся, как "Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым частью РоSSии".

Более того, советник Кароблиса Вита Раманаускайте сказала, что сама запись была сделана еще в ноябре 2017 года на конференции с участием Кароблиса и командарма Литвы Йонаса Жукаса. А в упомянтом форуме Кароблис вообще не участвовал.

"Это еще одна попытка распространять новую ложь, стремление поссорить партнеров и снизить уровень доверия общества к Литве, ее помощи Украине и дискредитировать Литву на международной арене", – сказал Кароблис.

"Общение с Украиной в течение долгого времени является одним из важнейших приоритетов литовской внешней политики и политики безопасности, и останется таким, вопреки попытке вражеских сил снизить помощь Литвы Украине. Литва поддерживает независимость Украины и территориальную целостность, поддерживала и будет поддерживать стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции", – заявил он.

Запись, выложенная на LiveLeak пользователем Daila, появилась 26 февраля, хотя утверждалось, что Кароблис выступил с заявлением 28 февраля. Пользователи, разместившие запись как на LiveLeak, так и на Youtube, создали свои профили недавно, у них нет друзей и других записей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Войска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемириеВойска Асада продолжают наземное наступление в районе Дамаска, несмотря на перемирие
В Норвегии запретят полуавтоматическое оружиеВ Норвегии запретят полуавтоматическое оружие
Блок рекламы


Похожие новости
Полторак обсудил с министром обороны Швеции введение миротворцев на ДонбассПолторак обсудил с министром обороны Швеции введение миротворцев на Донбасс
США продлили на год санкции против РоSSииСША продлили на год санкции против РоSSии
Арест бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма суд продлил на месяцАрест бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма суд продлил на месяц
Washington Post: Пентагон хочет настроить систему ПРО на защиту от РоSSии и КитаяWashington Post: Пентагон хочет настроить систему ПРО на защиту от РоSSии и Китая
Умер отец политзаключенного в РоSSии СущенкоУмер отец политзаключенного в РоSSии Сущенко
Порошенко назвал американские Javelin сдерживающим аргументом против агрессии РоSSииПорошенко назвал американские Javelin сдерживающим аргументом против агрессии РоSSии
Полиция Словакии задержала 7 подозреваемых в убийстве журналистаПолиция Словакии задержала 7 подозреваемых в убийстве журналиста
Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ РоSSии - фюрер РФПять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ РоSSии - фюрер РФ
Министр обороны Молдовы настаивает на модернизации и перевооружении армии по стандартам ЕС и НАТОМинистр обороны Молдовы настаивает на модернизации и перевооружении армии по стандартам ЕС и НАТО
Полиция Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналистаПолиция Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналиста
Последние новости
Подгружаем последние новости