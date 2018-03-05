Президент ПАСЕ не прошел в новый созыв парламента Италии, - Гончаренко
"Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ".
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микелле Николетти не прошел в новый созыв парламента Италии и должен будет сложить полномочия в ПАСЕ.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который представляет Украину в ПАСЕ.
"Президент ПАСЕ Микель Николетти не прошел в новый парламент Италии. Таким образом, он не сможет остаться и президентом ПАСЕ", - написал Гончаренко в фейсбуке.
Напомним, в январе 2018 года итальянский социалист Микеле Николетти как безальтернативный кандидат стал 31-м президентом Ассамблеи и вторым итальянцем на этом посту.
Его предшественник испанец Педро Аграмунт ушел в отставку из-за скандала, который возник в связи с его поездкой в Сирию к Ассаду на роSSийском правительственном самолете.
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