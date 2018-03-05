Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ноздровской на 2 месяца

Россошанскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

"Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнем меру пресечения на круглосуточный домашний арест, по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Россошанскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 1 января в Вышгородском районе нашли тело 38-летней Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря. Экспертиза показала, что женщина скончалась от многочисленных колото-резаных ранений.