Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ноздровской на 2 месяца
Россошанскому грозит до 15 лет тюрьмы.
Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.
Отмечается, что местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
"Несмотря на попытку защиты подозреваемого изменить последнем меру пресечения на круглосуточный домашний арест, по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Россошанскому грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 1 января в Вышгородском районе нашли тело 38-летней Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря. Экспертиза показала, что женщина скончалась от многочисленных колото-резаных ранений.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который два года назад насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану. 8 января ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (умышленное убийство), а 9 января отправили в СИЗО. На теле Ноздровской также были найдены следы ДНК Россошанского.
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Политика
05.03.2018 14:03