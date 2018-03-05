При закупке буржуек для Марьинки и Красногоровки допущена служебная халатность, - Червакова

Люди без газа уже третий год.

Прокуратура признала служебную халатность чиновников Донецкой областной военно-гражданской администрации при закупке буржуек для жителей Красногоровки и Марьинки, которые несколько лет живут без газоснабжения, прерванного из-за боевых действий. Об этом народный депутат от БПП Ольга Червакова написала на своей странице в фейсбуке.

"Печальная развязка истории с буржуйками в Красногоровке и Марьинке. Прокуратура признала служебную халатность Донецкой ВГА при их закупке для населения. Главному специалисту по работе с гуманитарной помощью Департамента Донецкой ВГА Маляру А.В. вручено подозрение по ч.1 ст. 367 УК Украины. Ему грозит наказание до ограничения свободы на 3 года и запрета занимать определенные должности", - сообщила нардеп.

Она напомнила, что в результате обстрела указанных прифронтовых городов был разрушен магистральный газопровод, в результате чего там отсутствует централизованное отопление. "Во время зимы 2015-2016 года в Красногоровке насмерть замерзли 11 человек", - написала Червакова.

В октябре 2016 года она обратилась к председателю Донецкой ОВГА Павлу Жебривскому с просьбой обеспечить население альтернативными источниками тепла. Ситуация с отоплением была признана чрезвычайной местного уровня только в конце ноября 2017 года. Тогда же на буржуйки было выделено 1 188 000 гривен. За этим должна была немедленно начаться процедура по закупке буржуек: 296 штук - для Марьинки и 264 - для Красногоровки.

"Для городов, где ситуация признана чрезвычайной, законом предусмотрена так называемая "переговорная процедура" - то есть, быстро, без тендеров люди могли бы получить тепло. Что произошло на самом деле. На самом деле буржуйки начали поступать в эти города только после нового года. Тогда я выступала с парламентской трибуны, и пересказала историю, которую мне рассказало руководство Красногоровской ВГА: по документам должно было поступить 264 прибора, а фактически поступило 126, и ни одной тонны угля или другого топлива", - описала ситуацию нардеп.

Она отмечает, что не имеет информации, поступили ли остальные буржуйки хотя бы весной, но известно, что местное население возмущалось тем, что печи не работают или работают плохо. "Как сообщили мне источники в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что поставленные печи действительно не выполняют свои функции, поскольку являются некачественными", - отмечает Ольга Червакова

По ее информации, в данном уголовном производстве поставщику печей 12.01.2018 года было объявлено подозрение по статье "мошенничество" (ч. 2 ст. 190 УК), и "подделка документов, совершении повторно или по предварительному сговору группой лиц" (ч. 2 ст. 358 УК ). Тогда же производство было направлено в суд.