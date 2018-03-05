В преддверии 8 марта НАПК напомнило, что подарки дороже 8,8 тыс гривен надо задекларировать

Нацагентство пожелало женщинам-субъектам декларирования "получить к празднику дорогие подарки, особенно - дорогие сердцу".

В Национальном агентстве по противодействию коррупции в преддверии Международного женского дня напомнили о необходимости декларировать ценные подарки.

Об этом сообщается на сайте НАПК в Фейсбуке.

"Дорогие женщины, Национальное агентство приветствует Вас с грядущим праздником весны и красоты! И напоминает: если Ваш любимый подарит Вам золотой перстенек, стоимость которого превышает 8 810 гривень, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки", - говорится в сообщении.

"Если Вам повезло еще больше, и ваш новый перстенек сверкает брильянтом стоимостью больше 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за Вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в Вашем имущественном состоянии до 18 марта. Если же дела у Вашего мужа в прошлом году шли намного лучше, чем у страны в целом, и он подарил Вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе декларации "Ценное движимое имущество", - добавили в Нацагентстве.

В НАПК пожелали женщинам-субъектам декларирования "получить к празднику дорогие подарки, особенно - дорогие сердцу".

Напомним, в марте 2016 года зампредседателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что советскую практику "ценных подарков" к 8 марта среди чиновников нужно искоренять, поскольку это неэтично, несовременно и запрещено законом. Таким образом она отреагировала на подаренные ей от имени главы ГФС Романа Насирова цветы и парфюм от Chanel.