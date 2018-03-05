Из 111 человек, задержанных у Рады, 15 имели статус УБД

В рядах полиции было несколько сотен ветеранов.

Из 111 человек, задержанных у Рады, 15 имели статус УБД
Фото: Макс Требухов

Из 111 человек, которые были задержаны в субботу во время зачистки палаточного городка возле Верховной Рады, 15 имели статус участника боевых действий. Из них семеро раньше служили в батальоне Национальной гвардии "Донбасс".

Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение «инвалид войны» имели еще 2 задержанных", - написал он в фейсбуке.

Из 111 человек только одному сообщили о подозрении, это участник боевых действий Николай Чудовский. Он обвиняется в хулиганстве за участие в драке с правоохранителями 27 февраля 2018 года.

Еще один задержанный ветеран с 2015 года находился в розыске Святошинским управлением полиции за наркотики (статья 309 Уголовного кодекса). Также на четырех женщин, не являющихся участницами боевых действий, полиция составила административные протоколы.

При это в рядах полиции, которая несли службу возле Верховной Рады утром 3 марта, было по меньшей мере "несколько сотен участников боевых действий", добавил Шевченко.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

По фактам событий 3 марта открыты три уголовных производства: по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.


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