СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"
Медикаменты завозились через РоSSию.
Служба безопасности Украины и Генпрокуратура задержали в Киеве бизнесмена, который занимался поставками медикаментов в "ДНР".
На сайте спецслужбы утверждается, что житель Донецка при содействии главарей "ДНР" организовал поставки медикаментов в "республику" из Украины через территорию РФ. По документам лекарства якобы экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил из Донецка.
Ввозимую в "ДНР" продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения. Утверждается, что местному населению медпрепараты продавались по ценам, завышенным в четыре-пять раз. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все "налоги и сборы" в "бюджет ДНР".
Полученная прибыль позволила предпринимателю содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться в Донецке новым автомобилем Bentley.
За свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти четыре миллиона гривен.
СБУ задержала коммерсанта во время приезда в Киев. Ему сообщено о подозрении по ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
В Киеве и Харькове правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм, подконтрольных бизнесмену, во время которых были изъяты деньги, черновая бухгалтерия и печати различных предприятий, задействованных в сделке.
Для блокировки канала финансирования террористической деятельности Государственная служба финансового мониторинга заблокировала движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы.
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05.03.2018 09:53