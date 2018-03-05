СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"

Медикаменты завозились через РоSSию.

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура задержали в Киеве бизнесмена, который занимался поставками медикаментов в "ДНР".

На сайте спецслужбы утверждается, что житель Донецка при содействии главарей "ДНР" организовал поставки медикаментов в "республику" из Украины через территорию РФ . По документам лекарства якобы экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Коммерческими структурами он руководил из Донецка.

Ввозимую в "ДНР" продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения. Утверждается, что местному населению медпрепараты продавались по ценам, завышенным в четыре-пять раз. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все "налоги и сборы" в "бюджет ДНР".

Полученная прибыль позволила предпринимателю содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться в Донецке новым автомобилем Bentley.

За свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти четыре миллиона гривен.

СБУ задержала коммерсанта во время приезда в Киев . Ему сообщено о подозрении по ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В Киеве и Харькове правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм, подконтрольных бизнесмену, во время которых были изъяты деньги, черновая бухгалтерия и печати различных предприятий, задействованных в сделке.

Для блокировки канала финансирования террористической деятельности Государственная служба финансового мониторинга заблокировала движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы.