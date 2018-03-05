Разведение сил у Станицы Луганской не состоялось

Боевики не придерживаются перемирия.

Разведение сил у Станицы Луганской не состоялось
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Фото: Олександр Ганущин

В районе пгт Станица Луганская Луганской области в понедельник, 5 марта, не состоится разведение сил и средств.

Об этом заявил представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и разграничения сторон Роман Юрчило, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня незаконные вооруженные формирования не соблюдают договоренности.

"Они открыли огонь в районе двух населенных пунктов уже буквально спустя час после очередного полного прекращения огня с 00:01 5 марта. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не состоится", - сказал Юрчило.

Напомним, при условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 должно было произойти разведения сил и средств.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября, а возле Петровского 7 октября. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке многократно срывался.


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