Депутат Госдумы фюрера РФ попал под обстрел на Донбассе

"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов".

Депутат Госдумы РФ попал под обстрел на Донбассе
Фото: rodina.ru

Депутат Государственной думы РоSSийской Федерации Алексей Журавлев (внефракционный) в понедельник попал под обстрел на Донбассе.

Об этом он заявил "РИА Новости".

"Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать", - сказал он.

По неофициальным данным, обстрел произошел в районе поселка Крутая Балка неподалеку от Ясиноватой.

Журавлев является председателем роSSийской партии "Родина", поддерживает боевиков и является сторонником идеи о "роSSийском Донбассе". В Донецкую область приехал, судя по всему, незаконно через неконтролируемый участок границы.

На сайте партии "Родина" говорится, что вместе с Журавлевым на передовую ездили представители сепаратистского новостного ресурса News Front и телеканала "Юнион".

Напомним, что с полуночи 5 февраля на Донбассе должно было начаться "весеннее" перемирие, но оно продлилось всего один час. В районе населенного пункта Счастье пророSSийские боевики в течение полутора часов вели огонь в сторону украинских позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибра 82-мм применили по защитникам Троицкого.


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