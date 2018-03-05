Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени

Артем Шевченко
В МВД Украине объяснили, зачем во время демонтажа палаточного городка у Верховной Рады 3 марта ставили задержанных активистов на колени.
Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

«По поводу воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт — это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путём приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него», — написал Шевченко.

По его словам, данный способ применялся для того, чтобы не держать задержанных лёжа на снегу лицом вниз. При этом, им также позволяли разговаривать и курить.

На сегодняшний момент, все задержанные во время демонтажа палаточного городка у Верховной Рады отпущены на свободу. Подробнее о причинах разгона палаточного городка читайте в статье Александра Ситухо в статье «Субботняя «уборка» возле Рады: завершен еще один этап создания Антикоррупционного суда«.


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