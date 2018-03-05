Саакашвили: наша задача – возвращение во власть в Грузии

"За последние годы Иванишвили никогда еще не был так слаб".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что основанная им партия "Единое национальное движение" должна объединится с другими оппозиционными силами для победы на президентских выборах и отстранения от власти "Грузинской мечты".

Об этом он заявил в обращении к грузинским сторонникам, пишет издание "Новости-Грузия".

"Грузия стоит перед огромной опасностью. В этих условиях [экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина] Иванишвили фактически объявил кастинг на звание главной оппозиционной силы. Они толкаются и борются за второе место на всех предстоящих выборах и довольны этим почетным призом. Извините, но не надо. Наша задача – возвращение во власть в Грузии, и мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как нужно это реализовать? Мы должны одержать победу на президентских выборах и на фоне победы разрушить правительство Иванишвили", — заявил Саакашвили.

Политик считает, что описанный им сценарий – "это полностью реальная задача", поскольку народ Грузии разочарован.

"За последние годы Иванишвили никогда еще не был так слаб. Люди окончательно его возненавидели. Народ все понимает. Все части общества раскрыли глаза, все увидели разницу между тем, что было и тем, что он сломал и разрушил. Самое главное, что все видят, что у нас есть позитивный прогресс, и мы являемся единственной силой, которая может вывести страну из этого бедствия. Именно поэтому сейчас мы должны приготовиться к президентской кампании. Путем праймериз все непродажные оппозиционные силы вместе должны определить достойного кандидата", — сказал он.

Саакашвили также отметил, что в предвыборной кампании должны быть задействованы новые лица, в особенности молодежь.

"Наша сила не продалась, не разрушилась и сохранилась, несмотря на огромное давление и несмотря на то, что это было заветной мечтой Иванишвили. Сейчас мы должны Грузию грузинскому народу", — добавил экс-президент.

Осенью 2018 года в Грузии состоятся последние прямые выборы президента. До выборов остается восемь месяцев, а предвыборная кампания начнется уже в мае.

К настоящему времени о желании принять участие в выборах президента заявили экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, лидер лейбористов Шалва Нателашвили, а также действующий глава государства Георгий Маргвелашвили. "Грузинская мечта", а также парламентская оппозиция еще не представили кандидатов.