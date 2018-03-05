Климкин увидел "роSSийские уши" в нападениях на офис союза венгров в Ужгороде

"Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся".

Климкин увидел "роSSийские уши" в нападениях на офис союза венгров в Ужгороде
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Фото: facebook/Андрей Князев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что за нападениями на Общество венгерской культуры в Ужгороде стоит РоSSия.

"Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат роSSийские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - написал Климкин в твиттере.

4 марта полиция задержала трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля в Ужгороде. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.

Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Их польские правоохранители задержали в Варшаве.

Таким образом, в целом пять человек задержаны. Вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Напомним, две попытки поджога помещения Общества венгерской культуры в Ужгороде вызвали резкую реакцию Венгрии. Она обвинила Украину в неспособности "контролировать экстремистов".


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