Путин находится в стадии ментального разложения, - Пионтковский

Андрей Пионтковский

РоSSийский президент Владимир Путин находится в стадии ментального разложения и самое страшное, что его болезнь отражает состояние роSSийского общества, которое искренне радуется «военным игрушкам» с такой же искренней непосредственностью, как их их президент.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил роSSийский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Ведь с каким энтузиазмом рассказывал Путин об этих новых игрушках. Видно было, что он не выдумывает. Вот первая часть его речи была очень скучной – он бубнил, а аудитория встречала его скучно. Все, что он говорил об улучшении жизни – он понимал, что врет, и аудитория это понимала. А во второй части Путин рассказывал о ракете с громадным энтузиазмом. А как загорелась аудитория, как светились у них лица, как они вскакивали в овации», — говорит Пионтковский.

Политолог также напоминает о конфузе, который случился с роSSийским президентом во время съемок документального фильма Оливера Стоуна. Тогда Путин показал режиссеру кадры из компьютерной игры и выдал их за удар роSSийских военных по террористам в Сирии. При этом Пионтковский отмечает, что в другой стране после такого президент ушел бы в отставку.

«Это тяжелое состояние в роSSийском обществе. Путин действительно находится уже в такой стадии ментального разложения, что по состоянию здоровья он может оказаться не на своем посту, не будучи физиологически способным выполнять свои задачи. Но на его месте окажется кто-то из этой толпы – и это все очень грустно и очень тяжело», — резюмирует он.


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