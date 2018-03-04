В НАБУ получили доступ к документам о лотерейных выигрышах Ляшко

В УПЛ в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано.

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документам "Украинской национальной лотереи" относительно выигрышей главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 26 февраля.

Олег Ляшко задекларировал выигрыши от лотереи на суммы 283 тыс. грн и 134 тыс. грн 24 октября 2017 года, но, согласно письму "Украинской национальной лотереи", в течение октября 2017 года выигрышей в таких суммах не зарегистрировано. В письме предприятия говорится, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональных данных конкретных игроков является конфиденциальной.

НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Соломенский суд дал доступ детективам НАБУ к документам в отношении всех выигрышей (призов) Ляшко за период с 1 января 2017 по 24 октября 2017 года включительно. Постановление действует в течение одного месяца.

Напомним, в своей декларации на сайте Национального антикоррупционного бюро Ляшко сообщил, что выиграл в лотерею 571 тыс. гривен.

Позже он рассказал, что выиграл 570 тыс. гривен не в лотерею, а на футбольных ставках.