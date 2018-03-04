Трамп угрожает Европейскому союзу полноценной торговой войной
«Если Евросоюз хочет и дальше повышать и без того высокие тарифы и барьеры для американских компаний, которые работают там, мы просто введём налог на их автомобили, которые свободно поставляются на американский рынок», — угрожает Трамп.
«Они делают невозможной продажу» американских автомобилей и других товаров в Европе», создавая тем самым «большой торговый дисбаланс».
Как известно, ЕС негативно отреагировал на решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.
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