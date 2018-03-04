В Швейцарии на референдуме проголосовали против отказа от финансирования общественных СМИ

Каждое домохозяйство ежегодно платит 451 швейцарский франк, чтобы обеспечить работу общественно-правового теле- и радиовещания.

Более 70% швейцарцев на референдуме в воскресенье, 4 марта, высказались против отмены взносов на финансирование общественно-правового телевидения и радио в стране.

Об этом свидетельствует предварительный подсчет исследовательского института gfs.bern, передает DW.

Фото: swissinfo.ch

Сообщается, что сейчас каждое швейцарское домохозяйство ежегодно переводит 451 швейцарский франк (390 евро) центру абонентской платы Billag, чтобы обеспечить в стране работу общественно-правового теле- и радиовещания. На референдум был вынесен вопрос о закрытии Billag и отмене абонентской платы.

В случае успеха противников абонплаты общественно-правовые СМИ Швейцарии должны были перейти на самофинансирование.

Правительство, парламент и большинство партий Швейцарии выступили в поддержку абонентской платы.

Напомним, в декабре президент Швейцарии предложила провести референдум о членстве в ЕС.


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