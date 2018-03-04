В Швейцарии на референдуме проголосовали против отказа от финансирования общественных СМИ
Каждое домохозяйство ежегодно платит 451 швейцарский франк, чтобы обеспечить работу общественно-правового теле- и радиовещания.
Более 70% швейцарцев на референдуме в воскресенье, 4 марта, высказались против отмены взносов на финансирование общественно-правового телевидения и радио в стране.
Об этом свидетельствует предварительный подсчет исследовательского института gfs.bern, передает DW.
Сообщается, что сейчас каждое швейцарское домохозяйство ежегодно переводит 451 швейцарский франк (390 евро) центру абонентской платы Billag, чтобы обеспечить в стране работу общественно-правового теле- и радиовещания. На референдум был вынесен вопрос о закрытии Billag и отмене абонентской платы.
В случае успеха противников абонплаты общественно-правовые СМИ Швейцарии должны были перейти на самофинансирование.
Правительство, парламент и большинство партий Швейцарии выступили в поддержку абонентской платы.
Напомним, в декабре президент Швейцарии предложила провести референдум о членстве в ЕС.
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Политика
04.03.2018 19:04