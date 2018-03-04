Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде
5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
В воскресенье, 4 марта, оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля в Ужгороде. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
По его словам, установлен и возможный руководитель этих нападений, он объявлен в розыск.
"Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Их польские правоохранители задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - написал Князев в фейсбуке.
Таким образом Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.
"В целом 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", - добавил Князев.
Ранее сообщалось, что в Польше 21 и 22 февраля задержали подозреваемых в поджоге ужгородского офиса союза венгров. Задержанные - это Адриан Марглевский, Томаш Шимковяк и некто Михал П., им предъявлено подозрение.
Напомним, 4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров. Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".
В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.03.2018 15:32
04.03.2018 16:28