Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде

5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

В воскресенье, 4 марта, оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля в Ужгороде. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, установлен и возможный руководитель этих нападений, он объявлен в розыск.

"Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Их польские правоохранители задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей. Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - написал Князев в фейсбуке.

Таким образом Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.

"В целом 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске", - добавил Князев.

Ранее сообщалось, что в Польше 21 и 22 февраля задержали подозреваемых в поджоге ужгородского офиса союза венгров. Задержанные - это Адриан Марглевский, Томаш Шимковяк и некто Михал П., им предъявлено подозрение.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров. Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".

В ночь на 27 февраля в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".


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