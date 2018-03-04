В Днепре и Харькове отказались отменить "газовые" каникулы

Занятия в учебных заведениях этих городов восстановят 12 марта.

В Днепре и Харькове не откажутся от каникул, которые объявили в связи с экономией газа, и восстановят обучение в в учебных заведениях только 12 марта. Об этом сообщили мэры городов Борис Филатов и Геннадий Кернес на своих страницах в Facebook.

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяди Бори. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта. У кого, кого, а у идиотов мы на поводу ходить не будем", - написал мэр Днепра Борис Филатов.

Он также отметил, что приказ Минобразования о возобновлении занятий поступил в мэрию в 16:52 в субботу.

"Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все изменили планы", - возмутился Филатов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес также принял решение, что занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города возобновятся 12 марта, как и было решено ранее.

В Департаменте науки и образования ХОГА это объяснили плохими погодными условиями, низким температурным режимом в учреждениях образования, якобы, помещение "необходимо прогреть", а также тем, что многие студенты и школьникы уже успели разъехаться.

Напомним, 2 марта в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу с 2 до 12 марта включительно.

Утром 3 марта Президент Порошенко заявил, что критическую ситуацию с газоснабжением в стране преодолели. После этого Минобразования со ссылкой на решение кризисного комитета Минэнергоугля сообщило, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения могут возобновить работу в обычном режиме.