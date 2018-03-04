Под домом Крысина активисты требовали не скрываться от правосудия

1 марта руководитель "титушок", которого обвиняют в убийстве журналиста, не явился на суд по апелляции на приговор.

Около 50 участников «Автомайдана», С14 и представителей других общественных организаций приехали под дом Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве Вячеслава Еремея в феврале 2014. Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Участники акции требуют, чтобы Крысин «не прятался от правосудия и появлялся на судебные заседания».

Они залили забор дома томатным соком, имитируя кровь, и выкрикивали «Крысина на нары». Также забор дома исписали лозунгами и обклеили наклейками «Розыск. Юрий Крысин «Шрек».

К протестующим никто не вышел. Прибывшая на место полиция в происходящее не вмешивалась.

Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua Фото: censor.net.ua

Напомним, Крысина считают организатором "титушок", которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года. Прокуратура обжаловала приговор, рассмотрение апелляции назначили на 1 марта, куда Крысин не явился. В суд поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья обвиняемого.