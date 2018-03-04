Южная Корея отправляет 5 спецпосланников в КНДР на переговоры

Представители Сеула обсудят возможность встречи лидеров двух Корей и сближения Северной Кореи с США.

Южная Корея отправляет 5 спецпосланников в КНДР на переговоры
Фото: chinaconfidential.blogspot.com

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит завтра, 5 марта, команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР для сближения двух стран и укрепления диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом сообщает AFP.

Отправка делегации, о которой сообщил офис Муна в воскресенье, - следующий шаг Сеула после разрядки напряжения на Олимпиаде между двумя Кореями.

Президент выбрал пять высокопоставленных чиновников, в том числе советника по национальной безопасности и главу разведки, спецпосланниками в Пхеньян.

Делегация обсудит создание условий для переговоров между КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова и улучшения отношений между Кореями.

Во время двухдневной поездки делегаты встретятся с высокопоставленными чиновниками КНДР, а затем полетят в США, чтобы объяснить Вашингтону результаты этих переговоров.

Напомним, ранее США расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньянау обходить санкции ООН.


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