Приходько обвинила украинскую власть в сотрудничестве с Кремлем

Украинская певица Анастасия Приходько, которая известна патриотической позицией, высказала недовольство украинской властью. Певица отметила, что в стране нет кардинальных перемен.

Об этом артистка рассказала изданию «Главред».

Приходько отметила, что власти не изменили принципы сотрудничества Украины с Россией после Революции Достоинства. «Странно, почему у нас роSSийские банки работают. Странно, почему роSSийские товары на полках. Удивительно, почему до сих пор ведутся торги с Россией . Просто интересно. Да, понятно, что вся предыдущая власть работала с Кремлем, но пришла новая. Только ничего не меняется», – критикует артистка.

Приходько также удивляет то, почему украинским бойцам в зоне АТО не дают воевать. «Сепары обстреливают наших – каждый день «двухсотые» и «трехсотые», а наши даже стрелять не могут, потому что, видите ли, минские договоренности. Вопрос – сколько это еще будет продолжаться? Почему они там стоят? Что они делают? Знаю, что наши ребята готовы идти до конца. Но как? Им связали руки, ничего не могут сделать. Уверена на 100%, если бы была возможность, наши пацаны закончили все в один момент, не позволив этому начаться», – считает Приходько.

Кстати, Анастасия Приходько предложила делать видео на границе с артистами, которые гастролируют в РоSSии. «Особым образом представлять в эфирах таких артистов — хорошая идея. Например, представляя Таисию Повалий, можно писать, что во время Майдана она поехала выступать в Кремль, и дату писать. А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из РоSSии в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал/-ла на гастроли в РоSSийскую Федерацию (или получать награды в РоSSии)», — сказала Приходько.