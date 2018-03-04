Я не исключаю того, что миротворцы на Донбассе появятся уже в 2018 году, - Джон Хербст

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра в составе Атлантического совета прокомментировал перспективу введения миротворцев на Донбасс в 2018 году.

«РоSSия не может выиграть в войне против Украины. Когда-то в будущем через какое-то время руководитель РоSSии это осознает. Тогда они пойдут на необходимые уступки. Тогда миротворцы ООН могут стать условием достижения мира», — сказал он. При этом американский дипломат не исключает, что миротворцы появятся в Украине в этом году, но смотрит на это скептично.