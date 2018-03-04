Немецкие социал-демократы согласились на "большую коалицию" с партией Меркель

ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей, ХСС - еще три.

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщила СДПГ на пресс-конференции в Берлине в воскресенье, 4 марта, пишет "Немецкая волна".

За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказались 66,02% рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч членов СДПГ.

В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тысяч членов, все они могли участвовать в голосовании по почте. Голосование началось 20 февраля и завершилось 2 марта.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября 2017 года социал-демократы набрали гораздо меньше голосов, чем ХДС, это стало условием для формирования "большой коалиции". Еще три министерства возглавят представители ХСС.

При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как МИД , министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

Напомним, что ХДС/ХСС выиграл выборы, но не смог создать коалицию со Свободной демократической партией и партией "Союз-90/Зеленые".

Немецкие социал-демократы срезу после выборов, на которых они получили только 20% голосов избирателей, объявили о переходе в оппозицию. Но после провала коалиционных переговоров партии Меркель со СвДП и "зелеными" согласились вступить в переговоры о возвращении в правительство.