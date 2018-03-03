Бывшего вице-мэра Херсона отправили под суд за работу на "ДНР"

Он бежал в Донецк и трудоустроился у боевиков.

Прокуратура Херсонской области направил в суд обвинительный акт против бывшего чиновника, который в 2011-2014 годах занимал руководящие должности в Херсонской областной государственной администрации и Херсонском городском совете.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

После смены власти в 2014 году чиновник переехал в Донецка, а с марта 2015 по июнь 2017 года занимал должность директора "департамента жилищной политики и административной деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства "ДНР".

Также находясь в городах Донецк, Кировское (Хрестовка), Дебальцево, Зугрес, Енакиево Донецкой области, он принимал участие в террористической организации "ДНР" и способствовал ее деятельности.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.

Имя бывшего чиновника не называется, но по описанию становится понятно, что речь идет о бывшем заместителе мэра Херсона и главы Херсонской облгосадминистрации Владимире Ярошевском. Ярошевский работал заместителем губернатора при Николае Костяке и замом и.о. городского головы Зои Бережной, а в марте 2015 года трудоустроился в департаменте "ДНР".

В связи с тем, что Ярошевский находится на неподконтрольной территории, судить его будут заочно.