МВД прокомментировало применение силы против журналистов возле Рады

"В потасовке, когда много людей и много активных действий, могли быть какие-то эксцессы".

Министерство внутренних дел предложило журналистам, пострадавшим утром 3 марта при зачистке палаточного городка у Верховной Рады, писать официальные жалобы.

"Что касается случая с «Радио Свобода» [фотокорреспондентом Сергеем Нужненко, которому брызнули газом в лицо] - мы просим прощения. Я не отрицаю, что мог произойти эксцесс и какой-то полицейский чрезмерно применил силу или средство, но я не увидел этому пока объективных доказательств, кроме слов самого репортера. Это может быть правдой, конечно, но хотелось бы немного больше доказательств и заявления, описанных в заявлении свидетельств тому - и будем разбираться", - заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Детектору Медиа".

Прокуратура Киева по данному факту уже открыла уголовное производство согласно статье 171 Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Также пресс-секретарь МВД прокомментировал жалобу журналиста "Инсайдера" Влада Красинского, который тоже заявил о применении силы со стороны полицейских.

"Я не исключаю, что в потасовке, когда много людей и много активных действий, и если журналисты стремятся попасть в эпицентр действий среди рядов полицейских, могли быть какие-то эксцессы. В частности, у «Инсайдера» я видел, что человек хотел быть среди правоохранителей, в их строю. И когда правоохранители ему сказали: «Отойдите, пожалуйста, в сторону, вы мешаете нам. Сбоку, со стороны фиксируйте действия", - журналист не захотел. И произошел какой-то конфликт, и полицейский его оттолкнул или отвел. Да, он считает, что оттолкнул. По тому видео, что журналисты «Инсайдера» обнародовали, видно, что милиционер несколько раз говорил: «Отойдите, пожалуйста, в сторону, сбоку вы будете все видеть». Почему-то человек не прислушивался", - заявил Шевченко.

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк призвала немедленно расследовать данные факты.

"Давно не было, чтобы на акциях протеста спецназовцы атаковали журналистов с профессиональными камерами и удостоверениями. Такая ситуация недопустима. У нас, во-первых, есть вопрос об уровне профессионализма спецназовцев, которые были задействованы в инциденте. Во-вторых, вопрос об отсутствии четкой и видимой идентификации спецназовцев. Их личные номера сейчас нанесены на нижнюю часть шлемов, сзади, что затрудняет установление виновных в преступлении. Мы считаем, что такую практику идентификации спецназовцев нужно однозначно менять. Введение видимой идентификации поможет избежать таких инцидентов в будущем", - сказала Романюк.