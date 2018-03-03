СБУ проверит законность действий полиции при зачистке палаточного городка у Рады
Открыты два уголовных дела.
Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении полномочий сотрудниками полиции, которые утром 3 марта проводили зачистку палаточного городка возле Верховной Рады.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа). Досудебное расследование поручено СБУ.
Отмечается, что производство зарегистрировано по материалам СМИ, освещавших зачистку. При этом еще утром генеральный прокурор выразил поддержку действиям полиции. "Превращать палаточные городки возле центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу. Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на сотрудников МВД должны быть прекращены. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных", - сообщил он в фейсбуке.
Открыто также уголовное производство по поводу препятствования работе фотокорреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко сотрудниками полиции. Предварительная квалификация - ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Расследовать дело тоже будет СБУ.
Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.
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Политика
03.03.2018 14:50