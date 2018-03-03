СБУ проверит законность действий полиции при зачистке палаточного городка у Рады

Открыты два уголовных дела.

СБУ проверит законность действий полиции при зачистке палаточного городка у Рады
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении полномочий сотрудниками полиции, которые утром 3 марта проводили зачистку палаточного городка возле Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа). Досудебное расследование поручено СБУ.

Отмечается, что производство зарегистрировано по материалам СМИ, освещавших зачистку. При этом еще утром генеральный прокурор выразил поддержку действиям полиции. "Превращать палаточные городки возле центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу. Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на сотрудников МВД должны быть прекращены. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных", - сообщил он в фейсбуке.

Открыто также уголовное производство по поводу препятствования работе фотокорреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко сотрудниками полиции. Предварительная квалификация - ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Расследовать дело тоже будет СБУ.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Глава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The TelegraphГлава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The Telegraph
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Блок рекламы


Похожие новости
Оппозиция осудила зачистку палаточного городка у РадыОппозиция осудила зачистку палаточного городка у Рады
МВД прокомментировало применение силы против журналистов возле РадыМВД прокомментировало применение силы против журналистов возле Рады
Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)Полиция задержала больше 100 человек возле Рады, в палатках нашли 9 гранат (обновлено)
Полиция задержала 50 человек возле РадыПолиция задержала 50 человек возле Рады
Силовики начали демонтировать палаточный городок у РадыСиловики начали демонтировать палаточный городок у Рады
Силовики снесли штурмом палаточный городок у РадыСиловики снесли штурмом палаточный городок у Рады
Порошенко просит Луценко проверить штраф КоболевуПорошенко просит Луценко проверить штраф Коболеву
Во Львове уволенный за пьяное ДТП подполковник полиции восстановился в должностиВо Львове уволенный за пьяное ДТП подполковник полиции восстановился в должности
В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти экипажей полицииВ правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти экипажей полиции
Данилюк раскритиковал законопроект Южаниной о финансовой полицииДанилюк раскритиковал законопроект Южаниной о финансовой полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости