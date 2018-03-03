СБУ проверит законность действий полиции при зачистке палаточного городка у Рады

Открыты два уголовных дела.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении полномочий сотрудниками полиции, которые утром 3 марта проводили зачистку палаточного городка возле Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Предварительная правовая квалификация правонарушения - ч.2 ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа). Досудебное расследование поручено СБУ .

Отмечается, что производство зарегистрировано по материалам СМИ , освещавших зачистку. При этом еще утром генеральный прокурор выразил поддержку действиям полиции. "Превращать палаточные городки возле центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу. Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе с применением оружия, на сотрудников МВД должны быть прекращены. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных", - сообщил он в фейсбуке.

Открыто также уголовное производство по поводу препятствования работе фотокорреспондента "Радио Свобода" Сергея Нужненко сотрудниками полиции. Предварительная квалификация - ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Расследовать дело тоже будет СБУ .

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.