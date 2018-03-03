Запрет болгарской вакцины БЦЖ отменили

Случай смерти ребенка после иммунизации в Сумской области не связан с вакциной.

Запрет болгарской вакцины БЦЖ отменили
Фото: Depositphotos/belchonock.

Государственная служба по лекарственным средствам отменила временный запрет использования вакцины БЦЖ болгарского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Сегодня Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины БЦЖ. Соответствующее распоряжение об отмене № 1899-1.1.1 / 4.0 / 17-18 опубликовано на официальном сайте Гослекслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об отзыве запрета принято на основании заключения группы оперативного реагирования, которое подтверждает отсутствие связи между летальным исходом в Сумской области и применением вакцины БЦЖ.

В Минздраве отметили, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и отвечает всем требованиям качества и безопасности.

Напомним, ранее в Украине запретили партию вакцины от кори "Приорикс".


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