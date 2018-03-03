Занятия в учебных заведениях возобновятся 5 марта

Объявленный вчера план по экономии газа предусматривал отмену занятий до 12 марта.

Занятия в учебных заведениях возобновятся 5 марта
Фото: zn.ua

Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений. Об этом в Facebook сообщил директор по персоналу на предприятии “Магистральные газопроводы Украины” Максим Белявский.

"Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению всех учебных заведений и предложил Минобразованию восстановить их работу с 5 марта 2018", - говорится в сообщении.

Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся газоснабжения. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

Напомним, 2 марта в стране объявили план по экономии газа, который предусматривал отмену занятий во всех учебных заведениях до 12 марта.

Сегодня Президент Порошенко заявил, что критическая ситуация уже позади.


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