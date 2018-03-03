Нардеп Батенко избран председателем партии "Укроп"

Раньше он руководил партией в должности председателя политического совета.

?Нардеп Батенко избран председателем партии "Укроп"
Фото: ukrop.com.ua

Депутат Верховной Рады Тарас Батенко в субботу, 3 марта, был избран председателем партии "Укроп". Раньше он руководил партией в должности председателя политического совета.

Пресс-служба "Укропа" сообщила, что кроме Батенко на пост председателя претендовали лидер криворожского "Укропа" Николай Колесник и лидер сумской ячейки Владислав Луговой.

Батенко поддержали 403 делегата съезда, Колесника - 130, Лугового - 56. Таким образом, именно Батенко будет возглавлять партию в течение ближайших четырех лет.

Также на съезде было объявлено о начале праймериз для определения кандидата в президента на выборах 2019 года. Кроме того, партия избрала казначея, им стала финансист Елена Белинская.

Напомним, партию "Укроп", созданную под местные выборы 2015 года людьми Игоря Коломойского, изначально возглавлял Геннадий Корбан. В январе 2016 года Корбана сменил Денис Борисенко, а в мае того же года - Батенко.

Тарас Батенко - внефракционный народный депутат. Прошел в парламент в 2014 году, победив на мажоритарном округе во Львовской области. До этого с 2009 года был директором магистральных нефтепроводов "Дружба" компании "Укртранснафта", которую до 2015 года контролировал Коломойский.


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