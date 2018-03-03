"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
По его словам, назначение этих образований - замаскировать роль РоSSии в конфликте на Донбассе.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированными, поскольку не соответствуют Конституции Украины.
Такое мнение он высказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, которая транслировалась на сайте учреждения.
“Так называемые “Луганская Народная Республика” и “Донецкая Народная Республика” являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированными”, - сказал Волкер .
“Не существует места для них в украинском конституционном укладе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть”, - отметил спецпредставитель США.
Кроме того, во время дискуссии Курт Волкер также заявил, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил.
Он выразил надежду, что миротворческая миссия ООН на Донбассе станет средством для воплощения Минских соглашений. В частности, по его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от РоSSии к ООН, а затем к Украине.
Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, которые являются составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус”.
"И потом переход под украинский контроль", - сказал Волкер.
Напомним, ранее Волкер заявлял, что вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.03.2018 09:20