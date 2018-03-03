"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер

По его словам, назначение этих образований - замаскировать роль РоSSии в конфликте на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированными, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

Такое мнение он высказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, которая транслировалась на сайте учреждения.

“Так называемые “Луганская Народная Республика” и “Донецкая Народная Республика” являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированными”, - сказал Волкер .

“Не существует места для них в украинском конституционном укладе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть”, - отметил спецпредставитель США .

Кроме того, во время дискуссии Курт Волкер также заявил, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил.

Он выразил надежду, что миротворческая миссия ООН на Донбассе станет средством для воплощения Минских соглашений. В частности, по его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от РоSSии к ООН , а затем к Украине.

Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, которые являются составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус”.

"И потом переход под украинский контроль", - сказал Волкер.