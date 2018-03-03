"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер

По его словам, назначение этих образований - замаскировать роль РоSSии в конфликте на Донбассе.

"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Курт Волкер
Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе должны быть ликвидированными, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

Такое мнение он высказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, которая транслировалась на сайте учреждения.

“Так называемые “Луганская Народная Республика” и “Донецкая Народная Республика” являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированными”, - сказал Волкер .

“Не существует места для них в украинском конституционном укладе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть”, - отметил спецпредставитель США.

Кроме того, во время дискуссии Курт Волкер также заявил, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил.

Он выразил надежду, что миротворческая миссия ООН на Донбассе станет средством для воплощения Минских соглашений. В частности, по его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от РоSSии к ООН, а затем к Украине.

Передачу контроля ООН над отдельными районами Донецкой и Луганской областей он назвал промежуточным этапом, "на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, которые являются составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус”.

"И потом переход под украинский контроль", - сказал Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Супрун позволила мочить пробу МантуСупрун позволила мочить пробу Манту
Глава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The TelegraphГлава ФСБ Патрушев причастен к операции по доставке «кокаина» из Аргентины в РФ, - The Telegraph
"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных"ДНР" задержали "министра энергетики" и его подчиненных
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по ДонбассуВолкер рассказал, когда ожидает прогресса в переговорах с РФ по Донбассу
В РоSSии заявили о необходимости согласовать "план Расмуссена" с "Л/ДНР"В РоSSии заявили о необходимости согласовать "план Расмуссена" с "Л/ДНР"
Порошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSиюПорошенко: для миротворческой миссии необходимо "дожать" РоSSию
Волкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на ДонбассеВолкер: миротворческая миссии позволит разрешить конфликт на Донбассе
Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - ВолкерВторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер
США готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - ВолкерСША готовы помочь остановить войну на Донбассе, но РоSSия должна выбрать мир, - Волкер
Моравецкий объяснил необходимость принятия “антибандеровского закона”Моравецкий объяснил необходимость принятия “антибандеровского закона”
Волкер передал Суркову список заложников на ДонбассеВолкер передал Суркову список заложников на Донбассе
РоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - ВолкерРоSSия изменила позицию относительно миротворцев на Донбассе, - Волкер
РоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - ВолкерРоSSия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе, - Волкер
Последние новости
Подгружаем последние новости