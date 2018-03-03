"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Это спецоперация по дискредитации перед ЕС.
"Газпром" готовит ловушку - дискредитацию, будет обвинять Украину в ненадежном транзите газа в Европу. Об этом в эфире телеканала 112.ua заявил лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.
"Поведение "Газпрома", который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, ставит под угрозу транзит газа в Европу. Не все так просто - это ловушка от роSSийского агрессора", - подчеркнул политик.
По убеждению Наливайченко, чтобы избежать обвинений в ненадежном партнерстве, надо срочно работать на опережение.
"Надо немедленно приглашать представителей Европейской комиссии, которые зафиксируют ключевые параметры транзита газа с украинской стороны: давление в "трубе", количество газа в хранилищах и другие важные параметры. Для того, чтобы Украина не попала в ловушку и нас не обвиняли в незаконном отборе газа и ненадежном партнерстве", - отметил Наливайченко.
Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил запрос "Нафтогаза" о компенсации от роSSийского "Газпрома" за поставленный газ для транзита. РоSSийская компания обязана выплатить более 4,6 миллиарда долларов.
РоSSийский "Газпром" после этого заявил о начале расторжения всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Речь идет, как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.03.2018 09:19
03.03.2018 10:11