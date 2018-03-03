?"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко

Это спецоперация по дискредитации перед ЕС.

"Газпром" готовит ловушку - дискредитацию, будет обвинять Украину в ненадежном транзите газа в Европу. Об этом в эфире телеканала 112.ua заявил лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

"Поведение "Газпрома", который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, ставит под угрозу транзит газа в Европу. Не все так просто - это ловушка от роSSийского агрессора", - подчеркнул политик.

По убеждению Наливайченко, чтобы избежать обвинений в ненадежном партнерстве, надо срочно работать на опережение.

"Надо немедленно приглашать представителей Европейской комиссии, которые зафиксируют ключевые параметры транзита газа с украинской стороны: давление в "трубе", количество газа в хранилищах и другие важные параметры. Для того, чтобы Украина не попала в ловушку и нас не обвиняли в незаконном отборе газа и ненадежном партнерстве", - отметил Наливайченко.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил запрос "Нафтогаза" о компенсации от роSSийского "Газпрома" за поставленный газ для транзита. РоSSийская компания обязана выплатить более 4,6 миллиарда долларов.

РоSSийский "Газпром" после этого заявил о начале расторжения всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Речь идет, как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзит газа в Европу.