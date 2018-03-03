Арест бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма суд продлил на месяц

Фарух Камалов, которого подозревают в госизмене, заявил, что все "должны были выживать".

Херсонский городской суд продлил на месяц содержание под стражей Фаруху Камалову, бывшему "заместителю министра спорта" самопровозглашенного Совета министров оккупационной власти Крыма, которого задержали месяц назад во время попытки въехать на территорию Украины. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В начале заседания, которое началось 1 марта, Фарух Камалов заявил, что не признает доказательства, которые удалось собрать СБУ и прокуратуре. Обвиняемый высказался, что он, как и многие его сограждане "должны были выживать", и именно поэтому он работал в оккупационном правительстве. Камалов несколько раз переводил все в плоскость "татарского вопроса", заявив, что крымские татары не должны участвовать в конфликте.

Интересы Камалова защищает Валентин Рыбин, который известен своими пророSSийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в РоSSию) и роSSийских ГРУшников.

Кроме того, Камалов остро раскритиковал показание свидетеля Владимира Притулы. В частности, он упомянул о своем брате, который, по словам Притулы, занимается бизнесом, а на самом деле отбывает наказание в роSSийской тюрьме. Также Камалов рассказал о том, что его брат обеспечивал безопасность Мустафы Джемилева 3 мая 2014 года во время попытки перейти админграницу.

Комментируя свои призывы, которые есть в материалах дела, но о которых пока не сообщают, он заявил, что призывал "не участвовать в конфликте ради выживания нации". Примерно те же тезисы повторил адвокат, который считает, что работа в оккупационном правительстве - это не преступление.

В результате, суд, посовещавшись, решил продолжить Фаруху Камалову содержание под стражей до 2 апреля.