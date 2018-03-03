Войска Асада продолжают атаковать Восточную Гуту вопреки перемирию

Несмотря на введенные Россией ежедневные гуманитарные паузы, сирийские правительственные войска продвигаются вглубь пригорода Дамаска Восточной Гуты.

Об этом предает Deutsche Welle .

По сведениям «Сирийского наблюдательного совета по правам человека» (SOHR), армия президента Сирии Башара Асада уже захватила несколько деревень. Об этом правозащитная организация, штаб-квартира которой находится в Лондоне, сообщила в пятницу, 2 марта.

Как заявил детский фонд ООН UNICEF, правительство Сирии, возможно, 4 марта впустит в Думу — один из районов Восточной Гуты колонну с медикаментами и продовольствием для 180 тысяч человек. Между тем договоренности с режимом Асада о дальнейших поставках гуманитарной помощи еще для 200 тысяч жителей пригорода Дамаска и об эвакуации порядка тысячи человек в тяжелом состоянии достичь не удалось, подчеркнул представитель фонда 2 марта. По данным UNISEF, число крайне истощенных детей в Восточной Гуте за полгода выросло в десять раз.

Помимо этого, сирийский режим должен быть привлечен к ответственности за продолжающееся ухудшение гуманитарной обстановки в регионе. Это касается как применения химического оружия режимом Асада, так и нападениями его войск на мирных жителей и блокады, препятствующей доставке гуманитарной помощи.