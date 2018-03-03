Войска Асада продолжают атаковать Восточную Гуту вопреки перемирию
Несмотря на введенные Россией ежедневные гуманитарные паузы, сирийские правительственные войска продвигаются вглубь пригорода Дамаска Восточной Гуты.
Об этом предает
По сведениям «Сирийского наблюдательного совета по правам человека» (SOHR), армия президента Сирии Башара Асада уже захватила несколько деревень. Об этом правозащитная организация, штаб-квартира которой находится в Лондоне, сообщила в пятницу, 2 марта.
Как заявил детский фонд ООН UNICEF, правительство Сирии, возможно, 4 марта впустит в Думу — один из районов Восточной Гуты колонну с медикаментами и продовольствием для 180 тысяч человек. Между тем договоренности с режимом Асада о дальнейших поставках гуманитарной помощи еще для 200 тысяч жителей пригорода Дамаска и об эвакуации порядка тысячи человек в тяжелом состоянии достичь не удалось, подчеркнул представитель фонда 2 марта. По данным UNISEF, число крайне истощенных детей в Восточной Гуте за полгода выросло в десять раз.
Помимо этого, сирийский режим должен быть привлечен к ответственности за продолжающееся ухудшение гуманитарной обстановки в регионе. Это касается как применения химического оружия режимом Асада, так и нападениями его войск на мирных жителей и блокады, препятствующей доставке гуманитарной помощи.
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